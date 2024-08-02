Китай заявив, що їхній з Бразилією «мирний план» щодо України має «позитивні відгуки» з понад 110 країн

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Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав «позитивну реакцію» більш як сотні країн світу.

Заява зʼявилася 1 серпня після поїздки спецпредставника уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуея до Бразилії.

Спецпредставник заявив, що пріоритетом є «охолодження ситуації», а «Консенсус із шести пунктів», який стосується війни в Україні, отримав позитивні відгуки з понад 110 країн.

Що за «Консенсус з шести пунктів»

На початку травня 2024 року пройшла серія візитів Лі Хуея до країн так званого Глобального Півдня. За їхніми результатами Китай підготував новий «мирний» план, який складається з шести пунктів. Серед них:

дотримуватись «трьох принципів» для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території;

визнання того факту, що діалог та перемовини — єдиний можливий спосіб вирішення кризи;

сторони «конфлікту» повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні обʼєкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні обʼєкти;

спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.

Ще в лютому 2023 року Китай пропонував план з 12 пунктів. Із цікавого — з нового зникло положення про повагу до територіальної цілісності «всіх країн».

У МЗС України тоді відповіли, що Китай міг би зробити «практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру» в Україні, якби взяв участь у Саміті миру, який проходив 15 і 16 червня у Швейцарії. Китай тоді до нього так і не долучився.