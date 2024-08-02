Рівненського ексвійськкома Луцюка випустили із СІЗО під заставу. Його звинувачували в побитті підлеглого

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Екскерівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка, якого звинувачують у побитті підлеглого, незаконному збагаченні та інших злочинах, випустили із СІЗО під заставу.

Про це пише пресслужба Рівненського апеляційного суду.

Луцюк просив відпустити його з-під варти через «значне погіршення стану свого здоров’я» і врахувати, що його старший син виконує завдання в зоні бойових дій, а меншому лише три роки. Також він заявив, що переказав 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Апеляція скасувала попереднє рішення про продовження арешту і призначила йому заставу в 454 тисячі гривень.

Водночас на Луцюка поклали низку зобовʼязань:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілим і другим обвинуваченим, екскерівником Рівненського районного ТЦК Віталієм Козачуком ;

; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та вʼїзд в Україну.

Що передувало

У липні 2023 року Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів на Рівненщині Сергія Луцюка та Віталія Козачука, які побили військового.

За даними слідства, Луцюк та Козачук довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битою і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.

Луцюка звинуватили в застосуванні насильства до підлеглого, грабежі та незаконному збагаченні (мова про 52 мільйони гривень).

У Козачука під час обшуку знайшли вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для його вживання. Його затримали й оголосили підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту, а також у пособництві в побитті підлеглого. Він пробув у СІЗО до березня 2024 року, коли його відправили на домашній арешт.