Netflix показав тизер другого сезону «Гри в кальмара». Він вийде 26 грудня 2024 року
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Netflix показав перший тизер другого сезону «Гри в кальмара». Він вийде на екрани 26 грудня 2024 року, а фінальний сезон — у 2025-му.
До серіалу повернеться актор Лі Чон Че в ролі головного героя Сон Гі Хуна. Ві Ха Чжун продовжить грати молодого офіцера поліції, який шукав свого брата, а Лі Бьон Хон гратиме ведучого смертельної гри.
Серіал Netflix «Гра в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин.
- «Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть.