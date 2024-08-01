Генштаб: За добу Росія втратила 1 370 військових, 42 бронемашини та 33 артилерійські системи

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FEDOROV / Telegram

За минулу добу, 31 липня, армія РФ втратила ще 1 370 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 9 танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Уночі російські війська атакували Україну дронами та ракетами. ППО знищила всі 7 дронів Shahed на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, ракети «Іскандер-М» збити не вдалося.