Обвинувачені в терактах 11 вересня погодилися визнати провину в обмін на скасування смертної кари

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Обвинувачені в підготовці терактів 11 вересня 2001 року, які призвели до смерті майже 3 тисяч людей, погодилися укласти угоду зі слідством і визнати свою провину.

Про це повідомило Міністерство оборони США.

Згідно із заявою, провину визнали Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві. Пентагон не розголошує деталей їхньої угоди зі слідством.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені погодилися визнати себе винними в обмін на скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

Халіда Шейха Мохаммеда, Валіда бен Атташа і Мустафу аль Хавсаві утримують в американській вʼязниці в Гуантанамо з 2006 року. Їх звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001-го, що призвели до смерті 2 977 людей.

Згідно з версією обвинувачення, Халід Шейх Мохаммед ще в 1996 році запропонував голові терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі бен Ладену використати викрадені пасажирські літаки як ударні засоби. Під час судових слухань він взяв всю відповідальність за теракти на себе.

Аль Хавсаві звинувачують у фінансуванні підготовки викрадачів літаків і допомозі в організації їхніх пересувань, а бен Атташ був їхнім помічником і тренував терористів.

Халід Шейх Мохаммед після затримання у 2003 році.

Усі троє спочатку перебували під вартою в секретних вʼязницях ЦРУ, а з 2006 року їх тримали у вʼязниці в Гуантанамо. Підготовка до судового процесу тривала десятиліття. Обвинувачені наполягали, що їх катували після затримання, тож через це їхні свідчення не мають юридичної сили.

У рамках угоди обвинувачені погодилися відповісти на запитання членів сімей жертв терактів щодо їхньої ролі в організації терактів і мотивів організаторів. Запити надішлють у письмовій формі, відповіді мають надати до кінця року. Адвокат Халіда Шейха Мохаммеда заявив, що його підзахисний відповість на всі запитання рідних загиблих.

NYT пише, що угода дозволить уникнути багаторічного судового процесу. Його результат був неочевидний, адже було невідомо, чи погодиться військовий суддя долучити до матеріалів справи всі докази, здобуті під час багаторічного слідства.

Четвертий обвинувачений Аммар аль Балуччі, племінник Мохаммеда, відмовився від угоди і може постати перед судом.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року члени терористичної організації «Аль-Каїда» здійснили у США серію з чотирьох скоординованих терактів. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери та спрямували два з них у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Третій літак спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону. Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, проте літак впав у полі на території штату Пенсильванія. Крім 19 терористів, унаслідок атак загинули 2 977 людей, а 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.