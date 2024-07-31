Сутичка з військовим ТЦК у Ворохті: поліція оголосила про підозри

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Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру в груповому хуліганстві (ч. 2 ст. 296) чотирьом чоловікам, які напали на військовослужбовця ТЦК у селищі Ворохта.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Конфлікт між ворохтянами та військовослужбовцями Верховинського районного військкомату стався 4 липня. Селяни пошкодили автівку ТЦК, а 47-річний військовий під час виконання своїх службових обовʼязків дістав тілесних ушкоджень. Чоловіки кілька разів ударили службовця в обличчя та застосували перцевий балончик, потерпілий отримав хімічний опік.

Поліцейські провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді, забрали в нападників мобільні телефони, інші речові докази й направили їх на експертизу.

Врешті правоохоронці оголосили про підозри чотирьом чоловікам 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження. Всі вони місцеві мешканці, раніше не судимі. Суд невдовзі обере їм запобіжні заходи. Підозрюваним загрожує або обмеження волі до пʼяти років, або увʼязнення до чотирьох років.