Китай розширив обмеження на експорт безпілотників після візиту України

Новини

«Бабель»

Китай посилив контроль над експортом дронів, оскільки стикається з дедалі більшою критикою з боку США та американських союзників на тлі активізації Росії на полі бою в Україні. Зокрема Пекін забороняє експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися в військових цілях.

Про це повідомляє Bloomberg.

Низка китайських офіційних відомств, зокрема й Центральна військова рада КНР, сьогодні внесли до списку експортного контролю безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням. Зміни набудуть чинності 1 вересня.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок здійснили, аби запобігти використанню цивільного обладнання для «розповсюдження зброї масового знищення, тероризму чи у військових цілях».

Раніше Китай заборонив експорт лише ударних дронів, двигунів та інфрачервоного обладнання для них. Однак тепер експортні обмеження стосуються взагалі будь-яких безпілотників, які можуть використати у терористичних чи військових цілях. Такий крок уряд президента Сі Цзіньпіна здійснив усього через кілька днів після зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його китайським колегою Ван Ї у місті Гуанчжоу. Це був перший візит міністра закордонних справ України до Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії та перший повноцінний двосторонній візит з 2012 року.

Західні країни раніше критикували Китай за постачання Росії товарів подвійного призначення, які потенційно можуть застосовувати в військових цілях. Водночас Пекін цю критику неодноразово заперечував.

Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон, аналог Shahed. Однак Китай ці звинувачення також заперечує, заявляючи, що від початку російсько-української війни не постачав ніякої зброї жодній із сторін конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.