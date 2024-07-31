Голова Харківської ОДА Синєгубов: У Харкові та області зафіксували уже 40 випадків підпалів авто військових

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Національна поліція України

У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів авто військових.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

За його словами, поліція вже встановила всіх паліїв: переважно це молодь віком від 12 до 18 років.

Вони через теелеграм-канали отримують повідомлення від російських спецслужб, які пропонують за винагороду підпалити той чи інший обʼєкт. За це обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень.

Синєгубов закликає батьків пильніше стежити за дітьми під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали мішенями подібних злочинів та ворожої пропаганди.