Медіа: У парламенті Молдови проводять обшук у справі про держзраду. Одного з чиновників підозрюють в зливі даних Росії

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Flickr / Konstantin T

У Кишиневі співробітники Служби розвідки та безпеки спільно з прокуратурою проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи.

Про це пишуть молдовська «Радіо Свобода» та NewsMaker.

Інформацію підтвердили журналістам прессекретар Служби розвідки та безпеки Даніела Мінзат та речник прокуратури Еміль Гайтур.

Джерела «Радіо Свобода» кажуть, що розслідування ведеться у шпигунській справі й спрямоване проти голови юридичного департаменту парламенту Йона Крянге. NewsMaker зазначає, що справа стосується державної зради.

За словами джерел, Крянге спіймали на гарячому, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Російської Федерації в Кишиневі.

Agora.md з посиланням на джерела, пише, що керівника юридичного департаменту парламенту та ще одну особу, державного службовця, затримали на 72 години.