Медіа: У парламенті Молдови проводять обшук у справі про держзраду. Одного з чиновників підозрюють в зливі даних Росії
- Автор:
- Оля Березюк
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Flickr / Konstantin T
У Кишиневі співробітники Служби розвідки та безпеки спільно з прокуратурою проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи.
Про це пишуть молдовська «Радіо Свобода» та NewsMaker.
Інформацію підтвердили журналістам прессекретар Служби розвідки та безпеки Даніела Мінзат та речник прокуратури Еміль Гайтур.
Джерела «Радіо Свобода» кажуть, що розслідування ведеться у шпигунській справі й спрямоване проти голови юридичного департаменту парламенту Йона Крянге. NewsMaker зазначає, що справа стосується державної зради.
За словами джерел, Крянге спіймали на гарячому, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Російської Федерації в Кишиневі.
Agora.md з посиланням на джерела, пише, що керівника юридичного департаменту парламенту та ще одну особу, державного службовця, затримали на 72 години.
- На початку березня 2024 року видання The Insider опублікувало розслідування про колишнього главу Генштабу Молдови Ігоря Горгана. За їхніми даними, він регулярно звітував Росії про внутрішньополітичну ситуацію в країні і передавав дані про візити представників Міністерства оборони України, які нібито купували військову техніку і гаубиці для ЗСУ.
- А в середині березня США, Канада і Британія попередили Молдову, що Росія готує заколот напередодні виборів у країні.