До Білорусі вночі залітали 5 дронів Shahed. Таких інцидентів стало більше
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У ніч з 30 на 31 липня щонайменше пʼять ударних безпілотників Shahed залетіли в повітряний простір Білорусі. Один подолав понад 260 кілометрів і розвернувся в бік України біля міста Столін.
Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».
За його даними, це наймасовіший захід дронів Shahed до Білорусі за весь час моніторингу.
Перший дрон залетів у Білорусь близько 23:20 у районі села Асаревичі. За пів години з аеродрому «Барановичі» піднявся винищувач Військово-повітряних сил Білорусі, він літав по південному сходу країни на прикордонні.
Винищувач бачили в районі Речиці, Гомелю та поблизу інших населених пунктів неподалік кордону з Україною. Тобто літак, як пише «Беларускі Гаюн», підняли не на розвідку, а на цілеспрямований пошук дронів Shahed. У повітрі винищувач пробув до 01:30 і повернувся на аеродром. Однак безпілотники продовжили залітати.
Більшість дронів, перетнувши кордон Білорусі, летіли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а потім назад в Україну.
Повітряні сили Збройних сил України не згадували про ці переміщення дронів. Загалом за ніч в Україні знищили 89 дронів Shahed.
- Уперше про заліт Shahed у Білорусь після відбиття атаки на Україну Повітряні сили ЗСУ повідомили 13 липня 2024 року. Тоді з Чернігівської області до міста Вітебськ через столичний Мінськ долетів один Shahed. Він подолав 350 кілометрів, а потім зник. Про руйнування або жертви не повідомляли.
- Наступного разу Повітряні сили ЗСУ 16 липня повідомили, що два дрони-камікадзе Shahed улетіли в Білорусь. «Беларускі Гаюн» підтвердив, що вони залетіли з Житомирської області, а один з них долетів аж до міста Могильов, подолавши понад 300 кілометрів.