До Білорусі вночі залітали 5 дронів Shahed. Таких інцидентів стало більше

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У ніч з 30 на 31 липня щонайменше пʼять ударних безпілотників Shahed залетіли в повітряний простір Білорусі. Один подолав понад 260 кілометрів і розвернувся в бік України біля міста Столін.

Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

За його даними, це наймасовіший захід дронів Shahed до Білорусі за весь час моніторингу.

Перший дрон залетів у Білорусь близько 23:20 у районі села Асаревичі. За пів години з аеродрому «Барановичі» піднявся винищувач Військово-повітряних сил Білорусі, він літав по південному сходу країни на прикордонні.

Винищувач бачили в районі Речиці, Гомелю та поблизу інших населених пунктів неподалік кордону з Україною. Тобто літак, як пише «Беларускі Гаюн», підняли не на розвідку, а на цілеспрямований пошук дронів Shahed. У повітрі винищувач пробув до 01:30 і повернувся на аеродром. Однак безпілотники продовжили залітати.

Беларускі Гаюн

Більшість дронів, перетнувши кордон Білорусі, летіли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а потім назад в Україну.

Повітряні сили Збройних сил України не згадували про ці переміщення дронів. Загалом за ніч в Україні знищили 89 дронів Shahed.