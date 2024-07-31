У російському СІЗО помер полонений «азовець» Іщенко

Новини

Медиазона

У російському Ростові-на-Дону помер один з полонених українських військовослужбовців полку «Азов», 55-річний Олександр Іщенко, заявляють пропагандистські медіа РФ.

Іщенка 31 липня не доставили із СІЗО на судове засідання, а його адвокат повідомив суду, що військовий помер.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими «Бабелю» підтвердили факт смерті українця, але не уточнили деталей.

Оновлено о 15:30: У Координаційному штабі зазначили, що знають про цей випадок, всі обставини ретельно вивчаються.

«На жаль, у нас знову виникають питання до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен моніторити умови утримання полонених в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України. Нам потрібні обміни й ми їх регулярно проводимо, проте у неволі все ще залишається чимало наших військовослужбовців та цивільних. Міжнародна спільнота має змусити кремль допустити міжнародних спостерігачів до місць утримання», — підкреслили в штабі.

Як розповідала раніше «Бабелю» його дружина Олена, Олександр був моряком. Він повернувся з рейсу за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 17 лютого 2022 року, за десять днів вступив до полку «Азов», став водієм.

Коли чоловіка захопили в полон — невідомо, але точно під час активних бойових дій у Маріуполі. Про те, що він у полоні, родина дізналась із фото, але поспілкуватись їм не давали. Він рік перебував в Донецькому СІЗО, а згодом опинився у Ростові.

Про яку справу мова

Іщенко проходив у справі разом із 23 іншими українцями (двох з них — Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського — пізніше обміняли). Росія звинувачує їх у причетності до «терористичної організації» та «спробі насильницького захоплення влади» на окупованій частині Донецької області.

Більшість з них взяли в полон або затримали навесні 2022 року в Маріуполі. У різний час бранці були повʼязані з полком «Азов», але частина з них на момент полону вже звільнилися зі служби або займали в полку цивільні посади. Наприклад, серед полонених є 9 жінок, які працювали кухарками чи у відділі забезпечення.