Хакери ГУР провели одну з наймасштабніших DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії

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Хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Вони атакували критично важливі ресурси й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.

Атака тривала безперервно протягом тижня. Цілями стали онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдери телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенжери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси так чи інакше підтримували або фінансували військову агресію РФ проти України.

Під атаку хакерів потрапили російські ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, «Ак Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки вразили ресурси Міноборони РФ, МВС і Федеральної податкової служби.

Станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити роботу провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботі сайтів Міноборони, МВС і ФПС.

Результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами. Співрозмовник «Бабеля» в ГУР анонсував «наступний акт цієї захопливої історії», однак деталей не повідомив.