В Україні нараховують понад 700 тисяч боргів за комуналку. Від початку вторгнення їх побільшало на третину

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Від початку повномасштабного вторгнення боргів за житлово-комунальні послуги побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях, а найчастіше позиваються в суд через борги за опалення та воду.

Такі дані наводить цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Нині в Україні налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Станом на лютий 2022 року в реєстрі було 512 359 таких проваджень.

Наприкінці 2023 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 борги за комуналку. За пів року їхня кількість зросла на 6,3% та сягнула 701 051.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тисяч проваджень, або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тисячі та 79,7 тисячі відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тисячі. На другому зі значним відривом опинилися борги за водопостачання — 18,6%, або 130,2 тисячі. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тисячі, або 9,7%.

За які ще комунальні послуги боргують українці:

житлове обслуговування — 67 100, або 9,6%;

газопостачання — 59 700, або 8,5%;

вивіз відходів — 7 600, або 1,1%.

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це приблизно 109 тисяч боргів.