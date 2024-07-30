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Американський лобіст Егон Чолакян, який передрікав «самознищення Землі» на сторінках проросійської секти «АллатРа», 11 червня став її офіційним лобістом. Тепер Чолакян відбілює репутацію організації за $150 тисяч на рік.

Про це свідчать дані реєстру іноземних агентів Міністерства юстиції США.

За угодою між Чолакяном і «АллатРа», лобіст має діяти від імені секти і сприяти тому, щоб її більше не вважали релігійною сектою. Мовляв, саме таке тавро на «АллатРа» поставили уряди України й Росії.

Щоб боротися з тавром «релігійна секта», Чолакян і «АллатРа» готують медійну кампанію. В її рамках Чолакян планує контактувати з американськими чиновниками, які стежать за зовнішньою політикою США і Росії, а також із профільними організаціями. Також він буде просувати інтереси «АллатРа» серед законодавців, медіа та громадських організацій, а ще робитиме відео.

Як лобіст, Чолакян готував велике «дослідження» і документальний фільм про змову між ФСБ, СБУ, Московським патріархатом та Європейською федерацією центрів досліджень та інформування про сектантство. У них Чолакян нібито розкриває, що ці структури змовились і ведуть цілеспрямовану кампанію проти «АллатРа».

У документах, поданих до Мінюсту США, «АллатРа» стверджує, що вони — не релігійна секта, а організація, яка займається «аналізом геофізичного впливу змін клімату на Землю». Саме зі зміною клімату вони і борються, кажуть там.

Хто такий Егон Чолакян

Егон Чолакян народився в 1949 році. За його словами, він закінчив Гарвардську школу права, був податковим аналітиком у Комісії президента США з міжнародної торгівлі та інвестиційної політики, також — фізиком і «експертом з національної безпеки».

Чолакян каже, що працював у Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) над проєктом нового колайдера, що має замінити Великий адронний. Насправді Чолакян ніколи не працював у CERN.

Як Чолакян просуває інтереси «АллатРа»

За даними СБУ, секта «АллатРа» веде антиукраїнську діяльність, виправдовує російську агресію й обстріли. Вона також виступала за «союз словʼянських народів» під керівництвом Москви. Лідера секти Ігоря Данилова та ще пʼятьох його соратників підозрюють у державній зраді, пропаганді комунізму, виправданні агресії та створенні злочинної спільноти. Їм загрожує до 15 років увʼязнення.

Як лобіст, Чолакян обіцяв захищати інтереси «АллатРа» в США «на найвищому рівні». Для цього за останні місяці Чолакян виступав на «кліматичній» конференції «АллатРа», а ще — записав кілька багатогодинних «розслідувань», де знову розповідає про кліматичну катастрофу, яка насувається.

Так, 13 квітня «АллатРа» опублікувала «дослідження», яке Чолакян «готував 30 років». У ньому він критикує Україну за переслідування секти. Мовляв, це роблять агенти КГБ, а Україна — несправедливо переслідує і називає «АллатРа» проросійською. Вже 27 липня «АллатРа» опублікувала новий документальний фільм Чолакяна тривалістю майже три години. Втім, це «дослідження» — набір конспірології.

У відео Чолакян розповідає про «тіньову мережу під назвою «глобальний антикультизм», яка впливає на світові події і стоїть за низкою трагічних подій. Челокян заявляє, що саме ця «тіньова сила» стоїть за терактом 9/11 у США, терактом у російському Crocus City Hall, замахами на Дональда Трампа і премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, а також — за початком війни між Росією та Україною.

Майже весь останній фільм Чолакян звертався до Володимира Путіна й критикував його за переслідування «АллатРа» — мовляв, це ознака російського фашизму. У цьому ж фільмі Чолакян розповідає про «науковців «АллатРа», які «попереджали про кліматичну кризу». Він каже, що ці «науковці» розробили експериментальне обладнання, яке працювало в Росії й запобігало кліматичним катастрофам. На думку «вченого», коли секту почали переслідувати, це обладнання демонтували і в Росії почався спалах кліматичних аномалій.

Утім, ці фільми не стали популярними — на різних каналах «АллатРа» і Чолакяна в YouTube вони набрали тисячі переглядів.