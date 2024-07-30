«Укренерго»: У найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальні чи взагалі скасовані

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Якщо не буде обстрілів, то в найближчі 3 місяці в Україні будуть мінімальні відключення світла або ж їх не буде взагалі.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив заступник голови Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, Україна ввійшла в період, коли електроенергії стало більше, адже температура впала і, відповідно, знизилось споживання.

«Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми в цьому балансі (а це означає, що якщо якісь обмеження і будуть виникати, то вони матимуть незначний характер) повинні прожити наступні щонайменше три місяці», — зазначив Юрій Бойко.