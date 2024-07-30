Ізраїль закликає НАТО виключити Туреччину з Альянсу через погрози вторгнення

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Reuters

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликає НАТО виключити Туреччину з Альянсу після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив «увійти в Ізраїль, як вони це зробили раніше в Лівії і Нагірному Карабаху».

Про це пише The Times of Israel.

«На тлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль та його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац доручив дипломатам терміново звʼязатися з усіма членами НАТО із закликом засудити Туреччину та виключити її з Альянсу», — йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю.

Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році та має другу за чисельністю армію серед країн-членів. При цьому НАТО не має спеціального механізму виключення країни-члена, однак стаття 13 Північноатлантичного договору дає право державам вийти з Альянсу. Для цього країна має повідомити про це США, а вони — решту держав.

У 2021 році генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув можливість створення механізму виключення країни-члена з Альянсу.

Що передувало

28 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може «увійти в Ізраїль, як вона це зробила раніше в Лівії і Нагірному Карабаху». Він не уточнив, про який саме вид втручання йдеться.

«Так само, як ми увійшли в [Нагірний] Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними [з Ізраїлем]. Немає причин, чому ми не можемо це зробити... Ми повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки»», — сказав Ердоган.

Вочевидь, Ердоган мав на увазі минулі військові операції Туреччини. У 2020 році Туреччина направила своїх військових до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної згоди. Водночас раніше Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабаху.

Турецько-ізраїльські відносини

У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули 9 турецьких активістів.

Напруження між Ізраїлем і Туреччиною відновилося після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку наземної операції ЦАХАЛ у секторі Гази.

Після цього президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю, назвав бойовиків ХАМАС «визволителями» і додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони. Згодом Туреччина та Ізраїль відкликали своїх послів.

У квітні 2024 року Туреччина та Ізраїль оголосили про взаємні торгові обмеження на тлі погіршення відносин через війну в секторі Гази.