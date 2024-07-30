FT: У ЄС назвали спрощення Угорщиною вʼїзду для росіян «дверима для шпигунів» і хочуть вдатися до контрзаходів

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Reuters / «Бабель»

Голова Європейської народної партії — найбільшої партії ЄС — Манфред Вебер хоче обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян і білорусів. Він вважає, що це «відчинення дверей для шпигунів».

Про це пише Financial Times.

Оновлене імміграційне законодавство набуло чинності в Угорщині ще з 1 січня 2024 року, а застосовувати його планували з 1 березня. Якщо раніше в країні було 18 типів дозволів на проживання, то зараз їх вже 24.

Низка медіа написали 29 липня, що після візиту премʼєра Віктора Орбана в Москву на початку липня Угорщина спростила в’їзд для і громадян Росії та Білорусі — їх включили до програми «національної карти», яку видають усім охочим працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовжити її.

Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію з використанням російських технологій, зазначає FT.

Через це Вебер написав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, з його текстом ознайомилася Financial Times. Вебер сумнівається в необхідності нової імміграційної системи в Угорщині та зазначає, що вона може «створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності й потенційно дозволити великій кількості росіян вʼїжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки».

«Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС», — йдеться в листі.

Вебер закликав лідерів ЄС «вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому».