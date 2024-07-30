Медіа: Угорщина спростила умови вʼїзду для росіян і білорусів після візиту Орбана до Москви

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Угорщина спростила в’їзд для громадян Росії та Білорусі — їх включили до програми «національної карти», яку видають усім охочим працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовжити її.

Про це пишуть Deutche Welle і RND.

На європейському рівні не проводять спеціальної перевірки власників «національної карти», що викликає занепокоєння в угорських сусідів.

Журналісти зазначають, що це дає можливість росіянам і білорусам без перешкод пересуватися територією Європейського Союзу, а також привезти свої родини — навесні угорський уряд заявив, що очікує прибуття понад 65 тисяч охочих працювати.

Це відбувається на тлі зростання російських гібридних атак на території Європи. Таким чином, є загроза того, що російські шпигуни можуть проникнути до ЄС і що Кремль спеціально переправлятиме росіян в Європу.

Програму «національної картки» в Угорщині розширили 8 липня, тобто після візиту премʼєра Угорщини Віктора Орбана до Москви — там вони з лідером РФ Володимиром Путіним, серед іншого, обговорювали війну в Україні та її «мирне врегулювання».