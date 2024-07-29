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Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024. З рахунком 15:14 вона перемогла кореянку Чой Себін і принесла Україні першу медаль на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі.

У карʼєрі лідерки української збірної Харлан це вже пʼята олімпійська нагорода.

Серед шаблісток у Парижі стартували три українки, дві з яких — Аліна Комащук та Олена Кравацька — вибули в першому раунді основної сітки.

Далі пройшла олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка розпочала турнір із трьох впевнених перемог на шляху до півфіналу. Вона виграла японку Шіхомі Фукушиму з рахунком 15:9, азербайджанку Анну Башту (15:6) та угорку Анну Мартон (15:7).

У півфіналі Харлан фехтувала за місце у фіналі з другим номером світового рейтингу францкженкою Сарою Бальцер. Однак у поєдинку з господаркою Олімпіади-2024 українка поступилася з рахунком 7:15.

Харлан мала ще шанс вибороти бронзу у фіналі. Суперницею українки стала кореянка Чой Себін, яка з рахунком 12:15 поступилася у півфіналі іншій француженці, чинній бронзовій призерці Манон Брюне.

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