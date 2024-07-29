Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди ввійшли танки Leopard

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном.

Ось вміст нового пакета:

вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);

21 тисяча снарядів для ЗРК Gepard;

десять надводних дронів;

дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;

десять наземних радарів;

24,8 тисячі шоломів;

один польовий госпіталь.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.