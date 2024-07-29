Байден хоче скасувати імунітет для експрезидентів і реформувати Верховний суд, який раніше дозволив Трампу балотуватись

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Президент США Джо Байден представив пропозицію щодо змін у Верховному суді США, а також закликав ратифікувати поправку до Конституції, яка обмежує президентську недоторканність.

Відповідні пропозиції опубліковані на сайті Білого дому.

В адміністрації Байдена заявили, що останніми роками американський Верховний суд «скасував давно встановлені норми щодо захисту основних прав». Зокрема, мова про заборону аборту та надання президентам широкого імунітету від судового переслідування за злочини, які вони вчинили на посаді.

Також зазначається, що «етичні скандали», повʼязані з деякими суддями, викликали у громадськості сумніви щодо справедливості та незалежності. Тому Байден запропонував три нові реформи.

Обмеження імунітету президента. Байден закликав внести поправку до Конституції, яка визначить, що жоден президент не має імунітету від федерального кримінального обвинувачення, суду, засудження або покарання на підставі попереднього перебування на посаді президента.

Обмеження терміну перебування на посаді суддів Верховного суду. Зараз їх призначають довічно. Байден пропонує, щоб президент кожні два роки призначав суддю, а термін перебування на посаді був обмежений 18 роками.

Запровадження обовʼязкового кодексу поведінки для Верховного суду. Байден вважає, що Конгрес США має ухвалити обовʼязкові норми поведінки та етики, які вимагають від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та усунутися від справ, у яких вони або їхні родичі мають конфлікт інтересів.

Чому це важливо?

Заклик Байдена прозвучав після того, як у березні 2024 року Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп має право балотуватися в президенти, скасувавши попереднє рішення Верховного суду Колорадо. Рішення ухвалили за день до супервівторка, коли штат Колорадо та 14 інших штатів і одна територія провели президентські праймеріз.

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Крім того, судді Конституційного суду США потрапили в низку етичних скандалів, де фігурували республіканці. Наприклад, ще у 2023 році суддю Кларенса Томаса підозрювали в тому, що він роками погоджувався на розкішні поїздки від республіканського мегадонора Харлана Кроу, не повідомляючи про це у деклараціях.