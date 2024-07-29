У Франції вандали пошкодили обладнання операторів звʼязку. Раніше там підпалили залізницю

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У Франції офіційно підтвердили пошкодження обладнання операторів зв’язку. Лише кілька днів тому вандали там підпалили залізницю.

Новий вандалізм підтвердила міністр із цифрових питань Марина Феррарі.

Спершу про пошкодження написали медіа, наприклад BFV TV. Вандали поперерізали оптоволоконні кабелі, через що жителі шести французьких департаментів мали проблеми з інтернетом та звʼязком.

Постраждали оператори SFR, Free та Bouygues Telecom. З проблемами також зіткнувся хостинг-провайдер OVH.

У пресслужбі оператора SFR уточнили, що невідомі зловмисники обрізали кабелі зв’язку в п’ятьох місцях рано-вранці в понеділок. Оператор повідомив, що постраждали близько 10 тисяч абонентів звʼязку, а також 25 сайтів.

Феррарі зазначила, що урядові структури будуть співпрацювати з постраждалими операторами, доки проблему не буде усунуто повністю.