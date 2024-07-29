Джерела «Бабеля»: Кіберфахівці ГУР атакували Центробанк Росії

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Головний російський банк опинився під кібератакою українських фахівців. Вони протягом тижня здійснюють масштабну DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Від ранку 29 липня ресурси Центробанку Росії працюють зі збоями, а деякі користувачі не можуть ними користуватися зовсім. Центробанк визнає факт кібератаки.

До того ж росіянам не вдається скористатися онлайн-сервісами банків «Зеніт» і Газпромбанк. Є проблема й зі стабільним інтернетом і звʼязком, бо найбільші провайдери телекомунікаційних послуг теж під кібератаками. Зокрема, це стосується провайдера МТС. Його клієнти третю добу не отримують повноцінно послуги.

Кібератака на російські сервіси, які фінансують війну проти України, триває з 23 липня. Під удар потрапили ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк «Дом. рф», Центробанк РФ, брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенжери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи.