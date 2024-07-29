Мінекономіки запускає бета-версію платформи «Пульс» для зворотного звʼязку від бізнесу

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство економіки України запускає бета-версію платформи «Пульс» для збору зворотного зв’язку від бізнесу. Це дозволить ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців.

Тепер кожен підприємець зможе поставити оцінку послугам, які надає держава. Під час бета-тесту можна оцінити 22 державних органи, однак поступово їхню кількість збільшать.

«Наприклад, звернулися в податкову, ЦНАП чи інші органи і незадоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на «Пульсі». Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті. Так само можна залишити і позитивний відгук», — пояснила пані міністр економіки Юлія Свириденко.

Відгук від бізнесу оцифрують, а на його основі створять так званий Entrepreneur Satisfaction Score — тобто Індекс задоволеності підприємців.

Як це працює

Система складатиметься з трьох компонентів — дашборду, інформаційного вікна та особистого кабінету.

Підприємці зможуть залишити відгук про роботу державних органів в інформаційному вікні. Для цього потрібно авторизуватися на платформі будь-яким зручним способом — електронним підписом, через банк ID або «Дія.Підпис».

Після цього підприємцю запропонують заповнити дві форми для оцінювання державних послуг на вибір — коротку та довгу.

Коротка форма потрібна для оцінки базових критеріїв (умови відкриття / закриття бізнесу, відсутність незаконних перевірок тощо) і оцінювання державного органу, з яким мали справу. Ці дані використають, щоб узагальнити проблеми.

А в довгій формі підприємці зможуть конкретніше розповісти про досвід і вказати, який саме орган влади та посадовець перешкоджали діяльності. Ця форма опрацьовується інакше. Її можуть спрямувати або до Урядового контактного центру, де оброблять як звернення громадянина, або у складних випадках — до Ради бізнес-омбудсмена, якщо питання належать до її компетенцій.

В особистому кабінеті після заповнення форми можна подивитися статус заявки — від моменту її формування до відповіді представника держави. Після відповіді підприємець зможе оцінити увесь процес від 1 до 10.