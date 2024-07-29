Ердоган: Туреччина може увійти в Ізраїль, щоб допомогти палестинцям

Новини

Reuters / «Бабель»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може «увійти в Ізраїль, як вона це зробила раніше в Лівії і Нагірному Карабасі». Він не уточнив, про який саме вид втручання говорить.

Про це Ердоган заявив на зустрічі провладної Партії справедливості й розвитку в турецькому місті Різе, передає Reuters.

Під час промови Ердоган згадував успіхи Туреччини в оборонній промисловості. За його словами, Туреччина повинна бути «дуже сильною», щоб Ізраїль не міг тиснути на Палестину.

«Так само, як ми увійшли в [Нагірний] Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними [з Ізраїлем]. Немає причин, чому ми не можемо це зробити... Ми повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки»», — сказав Ердоган.

Reuters зазначає, що, вочевидь, Ердоган мав на увазі минулі військові операції Туреччини. У 2020 році Туреччина направила своїх військових до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної згоди.

Водночас Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує «всі засоби», зокрема військову підготовку і модернізацію, щоб підтримати свого близького союзника.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після цього заявив, що «Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль», тож «йому треба нагадати, чим це скінчилося».

Що передувало

У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули 9 турецьких активістів.

Напруження між Ізраїлем і Туреччиною відновилося після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку наземної операції ЦАХАЛ у секторі Гази.

Після цього президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями». Він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі та громадян». Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію. Згодом Туреччина та Ізраїль відкликали своїх послів.

У квітні 2024 року Туреччина та Ізраїль оголосили про взаємні торгові обмеження на тлі погіршення відносин через війну в секторі Гази.