Зеленський: Україна підготує мирний план до кінця листопада

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До листопада 2024 року Україна розробить план дій з досягнення миру, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю японському телеканалу NHK.

«Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск — це три фактори для справедливого завершення війни. Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що в неї немає шансів», — заявив президент.

В Офісі президента «Бабелю» уточнили, що йдеться про план миру, який напрацьовують між першим Самітом миру, що був у червні у Швейцарії, і другим, який має пройти в листопаді 2024 року.

В інтервʼю Зеленський підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати територію України.

Як пише NKK, Київ розпочне детальні переговори з «відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань». Водночас NHK не наводить прямої мови президента.

Зеленський також наголосив, що вибори президента США матимуть значний вплив на сподівання України на мир. За його словами, українські посадовці вже звʼязалися з передвиборчими штабами Дональда Трампа і віцепрезидента США Камали Гарріс цього місяця.