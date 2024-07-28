Актор Роберт Дауні — молодший повернеться в кіновсесвіт Marvel — і зіграє одного з найбільших лиходіїв

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Американський актор Роберт Дауні — молодший повернеться в кіновсесвіт Marvel у двох наступних частинах «Месників». Він зіграє одного з найбільших лиходіїв Доктора Дума — давнього супротивника Фантастичної четвірки.

Актор приголомшив публіку, зʼявившись на сцені фестивалю Comic-Con у Сан-Дієго і знявши маску Доктора Дума. Його зустріли оваціями й вигуками.

Він повернеться у фільмі «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday), вихід якого запланований на травень 2026 року. А через рік глядачі зможуть побачити його в стрічці «Месники: Таємні війни» (Avengers: Secret Wars).

«Нова маска, те саме завдання», — написав Дауні-молодший у соцмережах.

У кіновсесвіті Marvel Роберт Дауні — молодший грав «Залізну людину» Тоні Старка — «генія, мільярдера, плейбоя і філантропа», як він сам казав про себе в одній із частин франшизи. Однак у фільмі «Месники: Завершення» (2019) його персонаж загинув, тож повернення актора стало для фанатів величезним сюрпризом.

Спочатку лиходієм у наступних «Месниках» мав стати Канг Завойовник. Проте плани змінилися, коли суд визнав актора Джонатана Мейджорса винним у домашньому насильстві, тож Marvel розірвала з ним контракт.