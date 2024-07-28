На церемонії відкриття Олімпіади дреґ-квін зобразили «Тайну вечерю» Леонардо да Вінчі. Організаторам довелося вибачатися

Новини

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня виступили відомі французькі дреґ-артисти. Вони зобразили «Тайну вечерю» — фреску Леонардо да Вінчі, на якій зображений Ісус Христос з апостолами та їхнє скорботне застілля ввечері перед самим розпʼяттям.

Учасники шоу сіли за стіл у тих самих позах, що й 12 учнів Ісуса Христа на фресці (утім, артистів було більше за 12 — і серед них були не тільки дреґ-квін, а й, наприклад, діджей Барбара Бут). Пізніше на столі зʼявився артист в образі грецького бога Діоніса.

Організатори повідомили, що це мало показати «абсурдність насильства між людьми». Натомість деякі глядачі побачили в перформансі висміювання релігійних символів і неповагу до християнства. Конференція єпископів Франції (CEF) також заявила, що під час церемонії відкриття Олімпіади показали сцени «глузувань і знущання з християн» (водночас в організації не уточнили, про які саме фрагменти йдеться).

«Ми думаємо про всіх християн на всіх континентах, які обурені провокаційністю певних сцен. Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що святкування Олімпійських ігор виходить за межі ідеологічних упереджень кількох митців», — заявили в організації.

Крім того, шоу бурхливо обговорювали ультраправі політики. Маріон Марешаль, депутатка Національних зборів Франції від правоконсервативної партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен, закликала людей не асоціювати цей виступ із Францією:

«Усі християни світу, хто дивиться церемонію відкриття Олімпіади і ображений цією пародією на «Таємну вечерю» у виконанні дреґ-квін: знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова до будь-якої провокації», — заявила Марешаль.

Мільярдер Ілон Маск також заявив, що шоу дреґ-квін «було вкрай нешанобливим у стосунку до християн».

Реакція організаторів

Після широкої хвилі критики організатори Олімпіади-2024 вибачилися за пародію на «Тайну вечерю» у виконанні дреґ-артистів.

«Очевидно, що у нас ніколи не було наміру проявити неповагу до будь-якої релігійної групи. [Церемонія відкриття] була спрямована на святкування толерантності суспільства», — заявила представниця організаторів Анна Декамп.

Режисер церемонії Тома Жоллі заявив, що релігійна провокація не була в його планах. Католицька церква Франції заявила, що засуджує церемонію, яка «включала сцени висміювання і знущання над християнством».