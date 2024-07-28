Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024 через хворобу

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Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор-2024 через хворобу.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Через дощ та негоду, яка була в Парижі 27 липня, у тенісистки піднялася температура.

«На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час ішов дощ, і сьогодні вранці я відчула біль у горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень», — пояснила спортсменка.

Ангеліна Калініна мала розпочати виступи на Олімпіаді ще в перший змагальний день, однак через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня. Не змагалися також інші українські тенісистки — Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Сьогодні ж Калініна мала зіграти в першому матчі проти Аранчі Рус з Нідерландів, однак замість неї гратиме австралійка Олівія Гадекі.