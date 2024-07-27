Зеленський: Лікарям без військової кафедри даватимуть первинне офіцерське звання

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Українським лікарям, які не закінчували військову кафедру, будуть надавати офіцерське звання.

Про це сказав 27 липня президент Володимир Зеленський на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя в Києві.

«Я підписав указ — положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру», — заявив президент.

Для офіцерського складу первинне звання — це молодший лейтенант.

Зеленський також доручив уряду забезпечити фінансування створення реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, і стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.