Зеленський: Лікарям без військової кафедри даватимуть первинне офіцерське звання
- Автор:
- Оля Березюк
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Українським лікарям, які не закінчували військову кафедру, будуть надавати офіцерське звання.
Про це сказав 27 липня президент Володимир Зеленський на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя в Києві.
«Я підписав указ — положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру», — заявив президент.
Для офіцерського складу первинне звання — це молодший лейтенант.
Зеленський також доручив уряду забезпечити фінансування створення реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, і стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.
- У березні 2024 року Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.