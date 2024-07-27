Джерела «Бабеля»: ГУР атакував три вертольоти на території Росії
- Автор:
- Оля Березюк
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Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили три вертольоти російської армії на території Московської та Самарської областей.
Про це «Бабелю» розповіли джерела в українській розвідці.
21 липня близько третьої години ночі на території центру вертольотобудування імені Міля і Камова (селище Томіліно, Московська область) ГУР влаштувало диверсію. Її результатом стало ураження російських вертольотів Мі-28 та Ка-226.
Цей центр вертольотобудування спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.
Підприємство включає два дослідно-конструкторські бюро, дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс і випробовувальний центр.
Крім того, 24 липня теж внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ «Кряж» у місті Самара.
«Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Утім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ», — каже співрозмовник.
- 27 липня 2024 року дрони ГУР уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» в РФ. Також дрони атакували аеродроми «Дягілєво» в Рязанській області (там під удар потрапив і нафтопереробний завод) та «Енгельс» у Саратовській.