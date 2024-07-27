Джерела «Бабеля»: Дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі «Оленья»

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Безпілотники української розвідки уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» в РФ.

Це підтвердили «Бабелю» джерела в ГУР.

Аеродром «Оленья» розташований у Мурманській області, за 1 800 км від України. Саме звідти російська стратегічна авіація регулярно злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Основне озброєння Ту-22М3 — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н. Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 в Сирії, Афганістані, у Чечні та Грузії, а тепер й у війні проти України.

Також дрони атакували аеродром «Дягілєво» в Рязанській області, там поцілили й у нафтопереробний завод.

Про ці атаки раніше повідомляли місцеві телеграм-канали. Очевидці кажуть, що перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєві пролунали близько шостої ранку, було чутно звуки принаймні трьох вибухів.

На цьому аеродромі дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Там базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Також вибухи лунали на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області, де базується російська стратегічна авіація. У місцевих пабліках пишуть, що російська ППО намагалася збити БпЛА, однак пролунали характерні вибухи «прильотів».

Від «Енгельса» до лінії фронту в Україні — приблизно 800 кілометрів, від «Дягілєва» — майже 600.

Російське Міноборони вранці повідомляло про роботу ППО в Бєлгородській, Рязанській та Саратовській областях і заявляло про «ліквідацію» трьох безпілотників. Про Мурманську область російське відомство у своїх зведеннях мовчить.