На Олімпіаді Південну Корею представили як КНДР. Сеул хоче зустрічі з президентом МОК
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство спорту Південної Кореї вимагає зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом — Південну Корею представили під час церемонії відкриття Олімпіади в Парижі як Північну.
Про це передає південнокорейське видання Yonhap.
Коли південнокорейська делегація спортсменів пливла в човні по річці Сена і потрапила в центр уваги як 48-ма національна збірна, диктор представив її французькою мовою як Republique populaire democratique de Coree, а потім англійською — Democratic Peopleʼs Republic of Korea. Це офіційна англійська назва Північної Кореї.
Міжнародний олімпійський комітет уже перепросив за помилку.
У субтитрах до трансляції, яку показували на гігантських екранах уздовж Сени та на телебаченні для глядачів з усього світу, Південну Корею підписали правильно — Republic of Korea англійською мовою.
- Олімпіада триватиме 16 днів, до 11 серпня. За цей час розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Україна буде представлена майже в усіх видах спорту, окрім ігрових, — там здобути ліцензії не вдалося.