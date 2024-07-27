Селін Діон вперше після оголошення хвороби вийшла на сцену — вона виступила на відкритті Олімпіади в Парижі

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Всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон виступила на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Це її перший виступ на сцені після того, як їй діагностували синдром ригідної людини, або мʼязової скутості.

Довгоочікуваний виступ Селін Діон закрив церемонію — після виступів американської співачки Леді Гаги та багатьох європейських виконавців. Біля підніжжя Ейфелевої вежі Селін Діон у сяючій, оздобленій бісером сукні, заспівала “Hymne A LʼAmour”.

По завершенню виступу глядачі довго аплодували й вигукували, а Ейфелева вежа засвітилася тисячами вогників.

Седін Діон вийшла на сцену, попри свій невиліковний недуг, який зустрічається в однієї людини на мільйон. Хвороба змушує тіло атакувати власні нервові клітини, через що людині важко рухатися, і вона фактично втрачає контроль над тілом.

Співачка випустила свій документальний фільм «I Am: Celine Dion», де розповідала про повсякденні труднощі через синдром ригідної людини, а також про надії одного дня повернутися до того, що вона любить найбільше — сцени.

У квітні Селін Діон сказала Vogue France, що мріє знову побачити Ейфелеву вежу. А у червні інтерв’ю американській журналістці Ході Котб розповіла, як її хвороба впливає на голос. У неї відчуття, «ніби вас хтось душить».