У Парижі почалася церемонія відкриття Олімпійських ігор — уперше вона проходить на воді

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У Парижі почалася церемонія відкриття Олімпійських ігор — 2024. Уперше в історії Олімпіад вона пройде не на стадіоні, а на тлі визначних памʼяток міста — у серці Парижу на річці Сена.

Про це повідомили організатори Олімпіади.

Церемонією відкриття керує Тома Жоллі — французький театральний режисер та актор. Флотилія провезе понад 10 тисяч спортсменів повз визначні памʼятки міста, зокрема повз собор Нотр-Дам і Ейфелеву вежу. Церемонія завершиться на площі Трокадеро, вона триватиме близько 4 годин.

На церемонії відкриття вже виступила співачка Леді Гага.

Український прапор нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Загалом Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів — це найменша кількість українців на Олімпійських іграх в історії (перед цим антирекорд був на Олімпіаді в Токіо у 2021 році — тоді Україну представили 155 атлетів).

На тлі терактів і загальної безпекової ситуації у світі французька влада ще з березня почала посилено працювати над тим, щоб літня Олімпіада в Парижі пройшла безпечно для всіх. Франція попросила приблизно 45 країн надати кілька тисяч додаткових військових, поліцейських і цивільного персоналу, щоб посилити безпеку під час Олімпіади.