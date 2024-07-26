«Укренерго»: Найскладніший період літа в енергетиці, імовірно, вже позаду. Ситуація покращилася

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Найскладніший період літа в енергетиці, імовірно, вже позаду. Ситуація покращилася.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, коментуючи ситуацію в українській енергосистемі.

«Ми пройшли дуже складні кілька тижнів і зараз справді ситуація покращилася. Передусім це повʼязано з тим, що спала аномальна спека. І відтак — зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, які додають нам потужності та скорочують дефіцит», — розповів Кудрицький.

Керівник «Укренерго» зазначив, що якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанцій, ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні в наступні декілька тижнів.