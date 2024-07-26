Ватажку окупованої Луганщини Пасічнику повідомили про підозру за примусову мобілізацію українців до армії РФ

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Прокуратура повідомила про підозру ватажку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніду Пасічнику за примусову мобілізацію українців до російської армії.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що керівництво окупованої території Луганської області ухвалило кілька «законів і підзаконних актів» про примусову мобілізацію громадян України.

За допомогою цих «законів» проводять загальну мобілізацію чоловіків на захоплених територіях, а потім українців, як зазначають в Офісі генпрокурора, примусово й без підготовки направляють на фронт воювати на боці Росії проти України.

У Службі безпеці уточнили, що Пасічник організував примусову мобілізацію українців до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. На війну проти України насильно «призвали» майже 80% працівників місцевих підприємств.

За даними СБУ, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабної війни.

Леоніду Пасічнику інкримінували порушення законів і звичаїв війни. Раніше його заочно засудили за злочини проти основ нацбезпеки України на 12 років. Він у розшуку.