The Times: Велика Британія хоче розробити ракети проти ядерної зброї РФ
- Автор:
- Оля Березюк
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Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіуса дії, які можуть знищити ядерну зброю, запущену з території Росії.
Про це пише The Times з посиланням на джерела.
Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з радіусом дії близько 2 000 миль (3 218 км), кажуть дипломатичні джерела. Союзники передбачають, що ця зброя зможе долетіти від Берліну до Москви в разі, якщо Росія вирішить запустити тактичну ядерну зброю.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі обговорював цей проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні 24 липня — він перебував там у межах дипломатичного турне Європою.
Дипломатичне джерело повідомило, що недавні заяви лідера РФ Володимира Путіна та інших осіб свідчать про те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї, і це викликає занепокоєння.
За планами ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині на заміну американським ракетам, що будуть розгорнуті там найближчими роками.
Два тижні тому Білий дім повідомив, що США розмістять гіперзвукове та інше далекобійне озброєння в Німеччині у 2026 році. Джерела The Times кажуть, що американська зброя стане «мостом», який заповнить цю прогалину, поки Європа розробляє власну зброю.
Франція, Італія, Польща і Німеччина вже підписали лист про наміри розробити ракети дальнього радіуса дії в Європі, зазначає The Times. Однак німці намагалися переконати Велику Британію розробляти зброю разом з ними, і співрозмовники медіа стверджують, що там погодилися.
- У кінці червня 2024 року лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності та вирішити, де їх розміщувати. За його словами, США розміщують свої ракети середньої та малої дальності «в різних регіонах світу», що «викликає занепокоєння і вимагає реакції».