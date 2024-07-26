The Times: Велика Британія хоче розробити ракети проти ядерної зброї РФ

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Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіуса дії, які можуть знищити ядерну зброю, запущену з території Росії.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з радіусом дії близько 2 000 миль (3 218 км), кажуть дипломатичні джерела. Союзники передбачають, що ця зброя зможе долетіти від Берліну до Москви в разі, якщо Росія вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі обговорював цей проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні 24 липня — він перебував там у межах дипломатичного турне Європою.

Дипломатичне джерело повідомило, що недавні заяви лідера РФ Володимира Путіна та інших осіб свідчать про те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї, і це викликає занепокоєння.

За планами ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині на заміну американським ракетам, що будуть розгорнуті там найближчими роками.

Два тижні тому Білий дім повідомив, що США розмістять гіперзвукове та інше далекобійне озброєння в Німеччині у 2026 році. Джерела The Times кажуть, що американська зброя стане «мостом», який заповнить цю прогалину, поки Європа розробляє власну зброю.

Франція, Італія, Польща і Німеччина вже підписали лист про наміри розробити ракети дальнього радіуса дії в Європі, зазначає The Times. Однак німці намагалися переконати Велику Британію розробляти зброю разом з ними, і співрозмовники медіа стверджують, що там погодилися.