США на $2 мільярди завищили суму допомоги Україні через бухгалтерську помилку

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Пентагон виявив помилки в оцінці військової допомоги, відправленої в Україну. Заявлена сума у $8,2 мільярда на $2 мільярди перевищувала реальну.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Управління державної звітності США (GAO).

Міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки оборонних товарів через нечіткі бухгалтерські визначення.

Таке вже траплялось раніше — у 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували відновлювальну вартість для оцінки військової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання з урахуванням амортизації. Тоді помилка відкрила шлях для відправки до Києва ще мільярдів доларів допомоги.

З того часу Пентагон виявив ще $2 мільярди завищеної вартості. Як наслідок, в Україну можуть відправити додаткове озброєння на цю суму.

Управління зазначає, що нечітке визначення вартості в Законі про іноземну допомогу і те, що Адміністрації президента не надали конкретних вказівок щодо оцінки, призвели до невідповідностей у звітності про вартість військової допомоги.

Ось один з прикладів, наведених у звіті: 10 транспортних засобів оцінили в $7 мільйонів, тоді як супровідна документація свідчить, що їх мали б оцінити в нуль, тобто за їхньою залишковою вартістю.

Управління рекомендувало Конгресу уточнити визначення вартості в контексті оборонних товарів у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.