Всі українці тепер можуть подати заяву до Реєстру збитків через «Дію»

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Відсьогодні власники житла, яке було зруйноване через вторгнення Росії зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, який стане основою для майбутніх репарацій.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Скористатися послугою зможуть українці з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Заяву можна подати за посиланням.