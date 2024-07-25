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Всі українці тепер можуть подати заяву до Реєстру збитків через «Дію»

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Відсьогодні власники житла, яке було зруйноване через вторгнення Росії зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, який стане основою для майбутніх репарацій.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Скористатися послугою зможуть українці з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:

Заяву можна подати за посиланням.