Ситуація в енергосистемі України покращилася після підключень енергоблоків на АЕС

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Ситуація в енергосистемі України покращилась, після того як 17 липня і 24 липня було оголошено про підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тепер ситуація в енергосистемі суттєво покращилася завдяки зусиллям державної компанії «Енергоатом», які підключала енергоблоки.

Відключень світла в Україні стане менше, а графіки скоротяться. Україна це відчула ще 24 липня, коли до 16:00 взагалі не було відключень, а у деяких регіонах до 18:00.

Сьогодні, 25 липня, «Укренерго» оголосило, що відключення світла будуть з 16:00 до 22:00, але діятиме лише одна черга відключень.

«Причина — комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга. При цьому зменшився і дефіцит потужності», — йдеться в повідомленні оператора.