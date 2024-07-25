Ситуація в енергосистемі України покращилася після підключень енергоблоків на АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ситуація в енергосистемі України покращилась, після того як 17 липня і 24 липня було оголошено про підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тепер ситуація в енергосистемі суттєво покращилася завдяки зусиллям державної компанії «Енергоатом», які підключала енергоблоки.
Відключень світла в Україні стане менше, а графіки скоротяться. Україна це відчула ще 24 липня, коли до 16:00 взагалі не було відключень, а у деяких регіонах до 18:00.
Сьогодні, 25 липня, «Укренерго» оголосило, що відключення світла будуть з 16:00 до 22:00, але діятиме лише одна черга відключень.
«Причина — комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга. При цьому зменшився і дефіцит потужності», — йдеться в повідомленні оператора.
- Атомна генерація — основа енергетичної стабільності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення Росії та особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, попри дуже складну ситуацію, в Україні є світло.
- До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 15 атомних енергоблоків. Сьогодні під контролем «Енергоатому» залишаються 9 енергоблоків на трьох діючих атомних електростанціях. Їхня загальна потужність — 7,8 ГВт. Найбільша в Україні АЕС — Запорізька (має 6 блоків) — окупована військами РФ з початку березня 2022 року. Вона не дає електроенергії Україні.