Нідерланди і Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2A4. Вони прибудуть цього літа

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Getty Images / «Бабель»

Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

Танки пройшли ремонт і завершують тестування. Цього тижня останні дві машини проходять контрольні випробування, а 12 інших уже підготовлено до відправлення. Усі 14 танків доставлять одночасно до кінця літа 2024 року.

«Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських військ. Нідерланди, разом із союзниками та партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну безперервно, доки це буде необхідно», — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.