Байден звернувся до нації: пояснив вихід з передвиборчої гонки й пообіцяв підтримувати Україну

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Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому назвав причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Про вихід з президентських перегонів

Під час звернення до нації з Овального кабінету Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів «питанням демократії», а президентські вибори 2024 року — вибором «між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю».

«Я вважаю, що моя історія як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб обʼєднати нашу націю», — наголосив Байден.

Він подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс, яку раніше підтримав як нову кандидатку в президенти.

«Вона досвідчена, витривала, здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для країни», — зазначив Байден.

Про плани на посаді президента

Він додав, що в наступні шість місяців зосередиться на виконанні своєї роботи на посаді президента.

«Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи і наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка», — сказав президент США.

Серед інших цілей, на яких Байден планує зосередитись: боротьба з насильством, вчиненим з використанням зброї, боротьба з кліматичною кризою та реформа Верховного суду США.

Байден також наголосив, що США також працюють над тим, аби повернути додому американців, яких незаконно затримали по всьому світу.

Про Україну та пріоритети у зовнішній політиці

Згадав Байден у своїй промові й про Україну, заявивши, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».

Також він зазначив, що буде продовжувати посилювати та обʼєднувати НАТО й працюватиме над тим, щоб закінчити війну в Газі й повернути додому всіх заручників.