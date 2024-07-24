Знесення садиби Зеленських: у Києві хочуть оновити склад Консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА

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У Києві вирішили оновити склад Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Київській міській державній адміністрації. Таке рішення ухвалила парламентська тимчасова слідча комісія у справі про знесення історичної будівлі «Садибний житловий будинок Євменія Зеленського» в центрі столиці.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Засідання скликали представники Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. Комісію очолює народний депутат Віталій Безгін від «Слуги народу». Позицію КМДА представляв перший заступник Микола Поворозник.

За словами Поворозника, мерія зустрічалася з власниками садиби Зеленських і зобовʼязалася відновити її, що закріпили в меморандумі. Він наголосив, що КМДА подала законопроєкт до парламенту про примусове повернення культурної спадщини у власність міста, але поки що депутати його не ухвалили.

Міністерство культури та інформаційної політики натомість покладає відповідальність за знесення садиби Зеленських на столицю. За словами тимчасового виконувача обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, до відомства останнім часом надійшло 12 звернень від представників громадських організацій і обʼєднань із занепокоєнням щодо долі садиби — їх перенаправили до столичних посадовців. Відповіді від останніх не отримали. А садибу Зеленських не вносили до держреєстру нерухомих памʼяток, бо КМДА не подавала потрібну облікову документацію.

Громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту КМДА пакет доопрацьованої облікової документації про присвоєння садибі статусу памʼятки за два дні до знесення.

Голова організації Дмитро Перов додав, що активісти забили на сполох ще кілька років тому, коли почалися спроби розібрати садибу Зеленських. Уже тоді зверталися до КМДА щодо присвоєння садибі статусу памʼятки, але столиця регулярно знаходила в документах помилки чи вимагала уточнень.

Як сказав представник громадської організації «Мапа реновації» Іван, у Консультативній раді з охорони культурної спадщини при департаменті КМДА є конфлікт інтересів. За будівництво ЖК «Тургенєв» виступило архітектурне бюро «Віхарєв», голова якого засідає у Консультативній раді.

Голова департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова заявила, що не знала про конфлікт інтересів. Однак до цього, як передає «Суспільне», Соловйова запевняла, що про конфлікт інтересів повідомляли заздалегідь. Потім вона додала, що не чітко це памʼятає і має перевірити інформацію.

За підсумками засідання, як зазначив очільник парламентської ТСК Віталій Безгін, дійшли висновку, що нинішню Консультативну раду з охорони культурної спадщини при департаменті КМДА з охорони культурної спадщини треба розпустити, а потім скликати нову з урахуванням правил, які недопускають конфлікт інтересів.

Що передувало

Увечері 19 липня в Києві несанкціоновано знесли садибу Зеленських за адресою вул. Кониського, 22. Лише за два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини.

ГО «Спадщина Київ» заявила, що садибу зніс забудовник «Тургенєв Білд» — на місці памʼятки хочуть збудувати ЖК «Тургенєв». На активістів, які намагались завадити, напали невідомі чоловіки.

Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських. У відомстві наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу памʼятки, але розташовувався в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею. Такий статус мав захистити будинок.

Через знесення будівлі 20 липня майже тисяча киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура в Києві порушила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських. На місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили й будівлю не чіпали.

Що відомо про садибу Зеленських

Садибу Зеленських, вона ж садиба Малініна, збудували в 1890 році. Спочатку вона була деревʼяна, а згодом її обклали цеглою. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут мешкала сімʼя заможних міщан Зеленських.

З 2018 року будівлю поступово демонтували, пише Liga.net. Активісти вважають, що демонтаж будівлі повʼязаний із ЖК «Тургенєв», який збудовано просто за садибою. На їхню думку, забудовник хоче звести на місці садиби другу чергу ЖК.

Забудовник Віктор Бесага у 2022 році підтверджував Liga.net інформацію про другу чергу ЖК, але тоді ці плани призупинили, оскільки Мінкультури перевіряло історичну цінність будівлі. Бесага заявляв, що садиба не є історичною памʼяткою, оскільки «у 2007 році цей будинок знесли і збудували з нуля».

Активіст Дмитро Перов за кілька днів до знесення садиби писав, що у квітні 2024 року компанія «Тургенєв Білд» замовила «наукове» дослідження, згідно з яким будинок не може набути статусу памʼятки, бо свого часу був збудований на замовлення професора російської філології Малініна.