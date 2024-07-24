Навчання у львівських школах почнеться 2 вересня

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З огляду на рішення Кабінету міністрів України навчання у львівських школах розпочнеться 2 вересня.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

На початку липня міський голова Львова казав, що навчання у львівських школах розпочнеться 19 серпня. Так, за його словами, рекомендував вчинити міський штаб із підготовки до зими — оскільки є ризик відключень світла і важко гарантувати повноцінний освітній процес узимку.

Планувалося, що в разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львівʼяни зможуть зігрітися й зарядити пристрої. А планові зимові канікули могли б розпочатися 21 грудня. У разі погіршення ситуації зі світлом, канікули могли б продовжити, а в школах працювали б чергові групи для дітей, чиї батьки не можуть залишити їх удома.

Однак уряд вирішив, що навчання в Україні почнеться 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025-го. Там запевнили, що школи отримали більше свободи у плануванні й можуть коригувати структуру навчального року, враховуючи безпекову та енергетичну ситуації.

Педагогічна рада шкіл зможе визначати структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд, а також тривалість навчальних тижня, дня й занять та перерв між ними, форму освітнього процесу. Найменший термін канікул — 30 днів упродовж навчального року.

Тож з огляду на рішення уряду, львівські школи відкриють свої двері для учнів з понеділка, 2 вересня.

«Ми приймаємо і виконаємо це рішення. Львівські школярі почнуть навчання разом з усіма», — сказав Садовий.

Він розкритикував рішення уряду, заявивши, що «здоровий глузд, демократія та децентралізація програли».

«Той, хто ухвалює рішення — несе відповідальність. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форс-мажорів... В час війни ми маємо бути гнучкими і швидко адаптуватись до нових обставин. Шкода, що це розуміють не всі. Але це точно не причина для розвитку внутрішніх непорозумінь», — додав Садовий.