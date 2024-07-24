Медведчуку оголосили підозру в заволодінні нафтопроводом «Самара — Західний напрямок»

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УНІАН

Ексочільнику забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку та його соратникам повідомили про підозру у справі нафтопроводу «Самара — Західний напрямок».

Про це пише СБУ.

Слідчі зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу «Самара — Західний напрямок» у 2015 році.

У рамках розслідування повідомили про підозру Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу», які заволоділи та управляли нафтопроводом.

Їм інкримінували:

зловживання повноваженнями;

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;

заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем;

отримання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, та їх легалізація.

Справа нафтопроводу «Самара — Західний напрямок» або «труби Медведчука»

Нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1 433 км, яка сполучає її з Росією та Білоруссю і тягнеться до західного кордону.

Він був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави. Проте дочірня компанія російської АК «Транснефтепродукт» не передала права на трубопровід.

Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння трубопроводом, і лише у 2014—2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

Однак, як стверджує слідство, Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми.

Після заволодіння «трубою» Медведчук та його спільники забезпечили її роботу через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих закордонних компаній та ділили між собою.

Цю інформацію, серед іншого, підтверджують покази самого Віктора Медведчука, надані ним до обміну з РФ.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід заблокували, щоб повернути його у державну власність, а правоохоронці досліджували законність приватизації. У лютому 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.