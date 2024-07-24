В Україні на одній із АЕС підключили відремонтований енергоблок. Це зменшить дефіцит електроенергії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Flickr / Андрей Черняков
В Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії», — сказано у повідомленні.
Водночас ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей, які були пошкоджені російськими ракетними і дроновими атаками. Продовжується знищення обладнання на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під обстріли росіян потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.
У Міненерго додали, що сьогодні, 24 липня, у західному та частково південному регіонах відключення світла заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 00:00 до 24:00. Про зміни в графіках відключень у кожному регіоні повідомляють обленерго.
Раніше, 17 липня, до енергосистеми України підключили ще один відремонтований атомний блок. Він додав 1 000 МВт (1 ГВт) потужності.
- Атомна генерація — основа енергетичної стабільності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення Росії та особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, попри дуже складну ситуацію, в Україні є світло.
- До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 15 атомних енергоблоків. Сьогодні під контролем «Енергоатому» залишаються 9 енергоблоків на трьох діючих атомних електростанціях. Їхня загальна потужність — 7,8 ГВт. Найбільша в Україні АЕС — Запорізька (має 6 блоків) — окупована військами РФ з початку березня 2022 року. Вона не дає електроенергію Україні.