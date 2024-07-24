Українська ППО збила вночі 17 ударних дронів і вісім розвідувальних безпілотників
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Уночі протиповітряна оборона України збила 17 ударних дронів Shahed із 23 запущених Росією і ще вісім розвідувальних дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
У ніч на 24 липня росіяни атакували південь країни ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська, що в РФ, та з окупованого Криму.
Загалом радіотехнічні війська України виявили та супроводили 23 російських ударних дрони. Відбивали атаку підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронна боротьба Повітряних сил. В результаті збили 17 російських дронів. Більшість з них — на Одещині.
Також протягом минулої та цієї доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше вісім російських розвідувальних безпілотників, зокрема чотири Zala, два Supercam і ще два «Орлан-10».
Крім того, сьогодні вночі російська армія запустила з Бєлгородської області по Харківщині балістичну ракету «Іскандер-М» і ракету, тип якої ще встановлюють.
- Раніше повідомлялося, що рано-вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків та область. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, постраждали ще принаймні двоє. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше пʼять автомобілів, є влучання в приватний будинок. За попередніми даними мера Харкова Терехова, росіяни били по Харкову ракетами С-300, а голова Харківської ОВА Синєгубов каже, що область атакували дронами Shahed.
- Крім того, Повітряні сили вночі та вранці попереджали про масові пуски дронів по низці областей. Вранці ПС повідомили про роботу ППО по розвідувальному дрону у Сумській і Полтавській областях. ППО також працювала у Київській і Дніпропетровській областях.