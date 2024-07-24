Українська ППО збила вночі 17 ударних дронів і вісім розвідувальних безпілотників

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Getty Images / «Бабель»

Уночі протиповітряна оборона України збила 17 ударних дронів Shahed із 23 запущених Росією і ще вісім розвідувальних дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 24 липня росіяни атакували південь країни ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська, що в РФ, та з окупованого Криму.

Загалом радіотехнічні війська України виявили та супроводили 23 російських ударних дрони. Відбивали атаку підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронна боротьба Повітряних сил. В результаті збили 17 російських дронів. Більшість з них — на Одещині.

Також протягом минулої та цієї доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше вісім російських розвідувальних безпілотників, зокрема чотири Zala, два Supercam і ще два «Орлан-10».

Крім того, сьогодні вночі російська армія запустила з Бєлгородської області по Харківщині балістичну ракету «Іскандер-М» і ракету, тип якої ще встановлюють.