Євросоюз розпочне переговори про безвізовий режим з Вірменією

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Європейський Союз розпочне переговори з Вірменією про запровадження безвізового режиму.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, який назвав майбутні переговори «дуже важливим етапом у поглибленні партнерства Вірменії та ЄС, заснованого на спільних цінностях і принципах».

У заяві Ради Європи від 22 липня також сказано, що сторони розпочинають діалог щодо безвізу. Попереду визначення «контрольних кроків», які має виконати Вірменія.

Переговори про скасування візового режиму з Євросоюзом зазвичай тривають багато років. Для цього потрібна згода всіх членів ЄС, а Вірменія, зі свого боку, має виконати низку умов. Процедура відрізняється для кожної країни, оскільки ЄС висуває різні вимоги та критерії.

Зазвичай Брюссель вимагає від країн прозоре та дієве управління кордонами для боротьби з організованою злочинністю та корупцією. ЄС офіційно ще не сформулював свої критерії для Вірменії.