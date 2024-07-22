«Охматдит» запустив тендер на ремонт дитячої лікарні
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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«Бабель»
Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» оголосив тендер на відновлення будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охмадит» за адресою м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1. Він пошкоджений через російський ракетний удар.
Про це йдеться на сторінці тендеру.
Прийматимуть пропозиції на ремонт комплексу до 25 липня включно.
Переможець конкурсу повинен буде виконати роботи за моделлю «Проєктуй-будуй», тобто один підрядник має і спроєктувати, і виконати будівельні роботи. А ще — гарантувати якість виконаних робіт протягом десяти років.
На затвердження графіку робіт переможцю дають десять днів. Також підрядник протягом 45 календарних днів мусить встановити вікна і провести ремонт оздоблення приміщень. На фасадні роботи переможець може витратити до пʼяти місяців (це стосується тих робіт, які не впливають на функціонування внутрішніх приміщень).
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждало 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.