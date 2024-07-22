«Охматдит» запустив тендер на ремонт дитячої лікарні

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«Бабель»

Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» оголосив тендер на відновлення будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охмадит» за адресою м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1. Він пошкоджений через російський ракетний удар.

Про це йдеться на сторінці тендеру.

Прийматимуть пропозиції на ремонт комплексу до 25 липня включно.

Переможець конкурсу повинен буде виконати роботи за моделлю «Проєктуй-будуй», тобто один підрядник має і спроєктувати, і виконати будівельні роботи. А ще — гарантувати якість виконаних робіт протягом десяти років.

На затвердження графіку робіт переможцю дають десять днів. Також підрядник протягом 45 календарних днів мусить встановити вікна і провести ремонт оздоблення приміщень. На фасадні роботи переможець може витратити до пʼяти місяців (це стосується тих робіт, які не впливають на функціонування внутрішніх приміщень).